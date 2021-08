Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia startet einen neuen Anlauf zur Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen. 53 Euro je Aktie bietet der Immobilienkonzern mit Sitz in Bochum, um den Berliner Konkurrenten zu übernehmen. Der letzte Versuch war mit einem Gebot von 52 Euro gescheitert. Ab heute können die Aktionäre der Deutsche Wohnen das Angebot von 53 Euro je Aktie über ihre Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen, teilte Vonovia am Montag in Bochum mit. Das neue Gebot bewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...