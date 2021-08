Die Allgefahrenpolice "Meine-eine-Police" der Versicherungsgruppe die Bayerische bündelt seit 2016 bis zu sieben Komposit-Bausteine in nur einem Vertrag. Jetzt umfasst sie auch nachhaltige Leistungen in den Bereichen Hausrat, Haftpflicht und Wohngebäude. Die Versicherungsgruppe die Bayerische ergänzt ihr Produktportfolio sukzessive um ökologische Leistungen und hat ihre Allgefahrenpolice Meine-eine-Police dahingehend überarbeitet. Diese umfasst nun nachhaltige Leistungen in den Bereichen Hausrat, ...

