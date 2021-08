Der Deutsche Aktienindex DAX wird aufgestockt. Ab September gehören 10 Unternehmen mehr und damit 40 zur ersten Börsenliga. Es ist die größte Veränderung in der 33-jährigen Geschichte des Leitindex. Das bekannteste deutsche Börsenbarometer misst die Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen am Kapitalmarkt. Die Deutsche Börse hat das gesamte Regelwerk zur Aufnahme in den Index und zum Verbleib überarbeitet. Während der DAX von 30 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...