Wenige Monate vor der offiziellen Markteinführung des Ford E-Transit im Frühjahr 2022 haben europäische Flottenkunden nun einige Vorserienfahrzeuge für reale Feldversuche erhalten. In Deutschland werden zwei E-Transit in Köln erprobt. Bei den Nutzern der in mehreren europäischen Ländern realisierten Tests handelt es sich z.B. um kommunale Flotten, Postzusteller, Versorgungsunternehmen, Paketdienste ...

