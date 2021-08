Nachdem Preissturz letzter Woche starten die Heizölpreise mit einem Plus von rund 0,2 Cent in Deutschland und 0,17 Rappen in der Schweiz pro Liter in die Woche. Einzig in Österreich sind die Preise auf den niedrigsten Stand der letzten zwei Monate gefallen und liegen durchschnittlich 0,11 Cent unter dem Vortagsniveau. Klare Signale für die kurzfristige Preisentwicklung fehlen national und international. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...