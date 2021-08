Um 11:29 liegt der ATX TR mit +0.68 Prozent im Plus bei 7173 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +2.52% auf 1.3225 Euro, dahinter FACC mit +2.29% auf 8.49 Euro und Lenzing mit +1.65% auf 110.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15823 (+0.09%, Ultimo 2020: 13719). "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" ist bei Spotify live: https://open.spotify.com/show/0o3zTp8jcDau4xunqzMFlJ . Bisher gibt es einen kurzen Beitrag zum Hören. Das Intro bzw. About durch mich. Noch in dieser Woche kommt der erste echte Beitrag. Und noch etwas habe ich gefunden: Die hochgeschätzte Teletrader-App heisst jetzt nach dem Gründer Christian Baha einfach "Baha". Und es gibt auch den "Baha US 30" ...

