Podcast-Hosts können ihre Fans bei Spotify jetzt direkt nach ihrer Meinung fragen. Mit Umfragen und Q&As will Spotify Community-Building ermöglichen. Mit Umfragen und Q&As können Podcaster bei Spotify jetzt mit ihrem Publikum interagieren. Davon sollen beide Seiten profitieren, erklärt Spotify: Die Hörenden bekommen einen neuen und direkteren Bezug zu den Podcastern. Die Produzenten bekommen im Gegenzug neue Einblicke in ihre Community. Beim Hören direkt reagieren Die Umfragen und Q&As sind ab sofort in 160 Ländern verfügbar, auch in ...

