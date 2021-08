Im Skandalfall Wirecard kommt nun Bewegung in die Schadensersatzforderungen von Aktionären. Das müssen geschädigte Anleger beachten. Rund 14 Monate sind vergangen, seit der Betrugsfall Wirecard aufgeflogen ist. Mehrere zehntausend Anleger wollen ihre Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. Doch die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Weder in die Schadensersatzklage gegen EY, den langjährigen Wirtschaftsprüfer von Wirecard, ist Bewegung gekommen. Noch in das Insolvenzverfahren gegen die Wirecard ...

