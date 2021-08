Kursrücksetzer in der Vorwoche haben an Europas Börsen Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Dax und EuroStoxx50 starteten knapp ein Prozent fester mit 15.930 Punkten beziehungsweise 4170 Zählern in die neue Woche. "Doch die Sorgen der vergangenen Woche wirken nach", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt.

