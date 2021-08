Seit Anfang August ist Sebastian Schwarzenegger als Executive Director Germany & Austria für Edmond de Rothschild Asset Management tätig. Er verstärkt den Wholesale-Vertrieb in Frankfurt am Main und berichtet an Regine Wiedmann, Co-Head of Distribution Germany & Austria. Sebastian Schwarzenegger ist seit Anfang August 2021 als Executive Director Germany & Austria für Edmond de Rothschild Asset Management tätig. Er verstärkt den Wholesale-Vertrieb in Frankfurt am Main und berichtet an Regine Wiedmann, ...

