Pressemitteilung Medios AG: Falk Neukirch neuer Finanzvorstand; Amtszeit von Mi-Young Miehler und Christoph Prußeit vorzeitig verlängert Berlin, 23. August 2021 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios") hat Falk Neukirch mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zum Mitglied des Vorstands der Medios AG bestellt und zum Finanzvorstand (CFO) ernannt. Falk Neukirch ist Diplom-Kaufmann und Steuerberater und blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen verschiedener Unternehmen zurück. Er war zuletzt als Finanzvorstand der börsennotierten Vita 34 AG tätig. Als Finanzvorstand der Medios AG wird er insbesondere die Bereiche Finance, Accounting und Controlling verantworten. Infolgedessen wird sich der amtierende Vorstandsvorsitzende (CEO) und Finanzvorstand (CFO), Matthias Gärtner, zukünftig ausschließlich als Vorstandsvorsitzender, insbesondere auf die Strategie sowie das weitere Wachstum der Gesellschaft, einschließlich möglicher Unternehmensübernahmen, fokussieren. Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich, Falk Neukirch als CFO in den Vorstand der Medios AG zu berufen. Herr Neukirch ist als ausgewiesener Finanzexperte die ideale Besetzung, um das dynamische Wachstum von Medios zu begleiten. Mit der Verlängerung der Vorstandsverträge von Mi-Young Miehler und Christoph Prußeit schaffen wir Kontinuität im Vorstandsteam." Die Vorstandsverträge von Mi-Young Miehler und Christoph Prußeit wurden vorzeitig jeweils bis zum 31. Juli 2024 verlängert. Miehler ist seit Juli 2017 als Chief Operating Officer insbesondere für das Geschäftssegment Arzneimittelversorgung verantwortlich; Prußeit verantwortet seit Januar 2019 als Chief Innovation Officer unter anderem das Geschäftssegment Patientenindividuelle Therapien und den Bereich Digital Innovation. Neukirchs Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2023.



Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet (ISIN: DE000A1MMCC8). www.medios.ag

