Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zu Mittag mit Aufschlägen präsentiert. Um zwölf Uhr notierte der heimische Leitindex ATX um 0,67 Prozent höher bei 3.579,35 Punkten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,59 Prozent auf 1.811,83 Zähler hinauf.Dass die deutsche Wirtschaft wegen der unter Engpässen leidenden Industrie im August unerwartet deutlich an Schwung verlor, was sich durch einen ...

