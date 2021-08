ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise auf "Buy" belassen. Sorgen wegen einer möglichen baldigen Straffung der US-Geldpolitik sowie schwache chinesische Konjunkturdaten hätten zyklische Chemietitel in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sollten China und die Autoindustrie die Stimmung weiter belasten, rückten Titel von seiner "Sell"-Liste wie etwa der Kunststoffkonzern Covestro in den Fokus. Auf der anderen Seite sei das Aufwärtspotenzial durch die weiter robusten Geschäftsvolumina ermutigend für Unternehmen mit Preissetzungsmacht wie die Gasespezialisten Air Liqide und Linde sowie die Aromenhersteller Symrise und Givaudan./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 15:57 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

