Die Düsseldorfer erzeugen Strom aus Kohle, Gas und Wasserkraft. In Finnland und Schweden sind sie an drei Atomkraftwerken beteiligt. Die Düsseldorfer erzeugen Strom aus Kohle, Gas und Wasserkraft. In Finnland und Schweden sind sie an drei Atomkraftwerken beteiligt. Speicherung und Transport von Gas und Strom gehören dazu, genauso wie der Energiehandel. Die einstige Kraftwerkssparte von EON ist günstig: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...