Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) vom 23.08.2021:Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A2GS377/ WKN A2GS37) über 800 Mio. EUR mit Fälligkeit 2026Soweit die verwendeten Begriffe nicht anders in dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen"). ...

