Paris (www.fondscheck.de) - Sebastian Schwarzenegger ist seit Anfang August 2021 als Executive Director Germany & Austria für das Unternehmen tätig, so Edmond de Rothschild Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er verstärkt den Wholesale-Vertrieb in Frankfurt am Main und berichtet an Regine Wiedmann, die seit Mitte Juni als Co-Head of Distribution Germany & Austria für die französische Fondsgesellschaft arbeitet. Mit dieser strategischen Neueinstellung treibt Edmond de Rothschild Asset Management die Wachstumsstrategie in Deutschland und Österreich weiter zielgerichtet voran. ...

