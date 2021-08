Unterföhring (ots) -- Ab heute wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Mit Connie Britton ("Nashville"), Steve Zahn ("Tremé") und Murray Bartlett ("Looking")- Trailer zum Download: https://ql.mediasilo.com/ql/6123723bb5a0ef7e4a02dcde- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/4nm8u5zsj5oUnterföhring (ots) - Eine illustre, bunte Gruppe amerikanischer Touristen trifft in einem Luxushotel auf Hawaii aufeinander. Doch der erholsame Urlaub im Paradies hat für alle Beteiligten seine Tücken: Die Gesellschaftssatire "The White Lotus (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus)" ist ab heute Abend um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu sind die Episoden auch auf Sky Ticket sowie über Sky Q abrufbar.Über "The White Lotus":Eine illustre Gruppe unterschiedlichster Hotelgäste wollen eine entspannte Urlaubswoche in einem paradiesischen Luxus-Resort auf Hawaii genießen. Aber mit jedem Tag, der vergeht, verdüstert sich die Idylle. Zu den Angestellten des Hotels White Lotus gehören der anspruchsvolle Resort-Manager Armond (Murray Bartlett), der nach einem traumatischen Erlebnis aus der Spur gerät und die bodenständige Spa-Managerin Belinda (Natasha Rothwell), die von einem bedürftigen Gast auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen wird.Zu den Urlaubern gehört die Familie Mossbacher - Nicole (Connie Britton), eine erfolgreiche Typ Alpha-Businessfrau, die nicht anders kann, als ihre Familie wie ungehorsame Angestellte zu behandeln, während Ehemann Mark (Steve Zahn) mit einer peinlichen Gesundheitskrise und seinem Minderwertigkeitskomplex hadert. Teenager-Sohn Quinn (Fred Hechinger) ist ein sozial unbeholfener Gamer, der zum ersten Mal die Wunder der Natur erlebt; Tochter Olivia (Sydney Sweeney) hat ihre Freundin Paula (Brittany O'Grady) im Schlepptau. Die beiden scharfzüngigen College-Studentinnen betrachten den Lebensstil aller Urlauber um sie herum mit einem sardonischen Auge. Der gutaussehende, selbstbewusste Shane Patton (Jake Lacy) und die ebenso hübsche Rachel (Alexandra Daddario) sind frisch verheiratet und wollen ihre Flitterwochen genießen. Doch ihre Hochzeits-Suite wurde an andere Gäste vergeben und zu allem Überfluss taucht auch noch Shanes aufdringliche Mutter Kitty (Molly Shannon) auf. Und schließlich ist da noch Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), eine wohlhabende, labile Frau, die sich vom Tod ihrer Mutter erholt, allein ins Hotel reist, und dringend sehr viel mehr als nur eine Massage braucht.Die sechsteilige Miniserie "The White Lotus" wurde kreiert und geschrieben von Mike White ("Enlightened"), der auch Regie führte und neben David Bernad und Nick Hall als Executive Producer fungierte. Als Co-Executive Produced zeichnet Mark Kamine verantwortlich. Gefilmt wurde auf der Insel Maui.Zu den Hauptdarstellern gehören Murray Bartlett ("Looking"), Connie Britton ("Nashville"), Jennifer Coolidge ("2 Broke Girls"), Alexandra Daddario ("True Detective", "Why Women Kill"), Fred Hechinger ("Eighth Grade"), Jake Lacy ("Girls"), Brittany O'Grady ("Little Voice"), Natasha Rothwell ("Insecure"), Sydney Sweeney ("Euphoria") and Steve Zahn ("Tremé").Facts:Originaltitel: "The White Lotus", Miniserie, 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Creator, Drehbuch und Regie: Mike White. Executive Producer: Mike White, David Bernad, Nick Hall. Co-Executive Producer: Mark Kamine. Darsteller: Murray Bartlett, Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O'Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney, Molly Shannon, Jon Gries, Jolene Purdy, Kekoa Kekumano, Lukas Gage.Ausstrahlungstermine:Ab 23. August 2021 wahlweise auf Deutsch oder im Original ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. 