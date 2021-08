Amazon steigt als nächster großer Player in das Geschäft mit Quantencomputing ein. Doch bis aus dem jetzt gestarteten Projekt ein marktreifes Produkt wird, dürfte einige Zeit vergehen. Nachdem IBM und Google und einige weitere Digitalkonzerne bereits seit mehreren Jahren am Thema Quantencomputing mit eigenen Projekten dran sind, plant nun auch Amazon laut eigenen Angaben, einen eigenen Quantencomputer in Betrieb zu nehmen. Laut dem Chef des Quantenhardware-Teams bei AWS, Oskar Painter, hat Amazon den Markt des Quantencomputings als relevanten Zukunftsmarkt ausgemacht, der die ...

