DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.452,25 +0,3% +19,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.133,00 +0,3% +17,6% Euro-Stoxx-50 4.173,96 +0,6% +17,5% Stoxx-50 3.632,76 +0,4% +16,9% DAX 15.845,82 +0,2% +15,5% FTSE 7.119,97 +0,5% +9,7% CAC 6.686,90 +0,9% +20,5% Nikkei-225 27.494,24 +1,8% +0,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,75 -0,40 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,47 0,03 -0,71 US-Rendite 10 J. 1,28 0,02 -1,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,08 62,14 +3,1% 1,94 +33,5% Brent/ICE 67,20 65,18 +3,1% 2,02 +31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,48 1.781,07 +0,5% +9,41 -5,7% Silber (Spot) 23,45 23,02 +1,9% +0,43 -11,1% Platin (Spot) 1.020,15 996,18 +2,4% +23,98 -4,7% Kupfer-Future 4,22 4,14 +2,0% +0,08 +19,6%

Mit einem Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise und holen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Hier stützt vor allem der schwache Dollar, heißt es. Teilnehmer sprechen aber auch von einer Erholungsbewegung - Brent hat seit Monatsbeginn bislang rund 11 Prozent verloren, bei WTI sind es 13 Prozent. Übergeordnet belastet weiterhin die Sorge, dass eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Nachfrage belasten wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Der Impuls für den weiteren Verlauf dürfte von den nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten ausgehen. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das in dieser Woche beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Hier wird vor allem auf Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell geschaut, ob er einen Beginn der Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) ankündigt. Es hatten sich zuletzt die Stimmen aus der Fed gemehrt, die sich für einen baldigen Beginn des Ausstiegs stark gemacht haben. Der Präsident der Fed von Dallas, Rob Kaplan, hatte allerdings am Freitag erklärt, dass er seine Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken könnte, wenn es so aussieht, als würde die Ausbreitung der Delta-Variante das Wachstum bremsen. Dies hatte zum Wochenausklang die Wall Street gestützt. Bei den Einzelwerten könnte die Paypal-Aktie im Fokus stehen. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährung auch in Großbritannien ein. Für die Paypal-Aktie geht es vorbörslich um 0,8 Prozent aufwärts. Auch der Bitcoin legt in der Folge kräftig zu und notiert wieder über der Marke von 50.000 Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,1 zuvor: 63,4 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 zuvor: 59,9 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -4,6 zuvor: -4,4 - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren am Montagmittag weiter mit leichten Aufschlägen. Keine großen Überraschungen haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Frankreich geliefert. Für die Marktstrategen der Helaba belegen sie, dass die Stimmungslage in den Unternehmen den Höhepunkt überschritten haben dürfte. Zwar seien die Rücksetzer der Einkaufsmanagerindizes nicht überraschend gekommen, aber in der deutschen Industrie doch deutlicher ausgefallen als erwartet. In den Blick rückt nun das Zentralbankertreffen in Jackson Hole im weiteren Wochenverlauf. Die Finanzmärkte interessiert vor allem, ob Fed-Präsident Jerome Powell eine Kürzung der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Nach dem jüngsten Abgabedruck geht es für Öl- und Gaswerte um 1,6 Prozent nach oben. Der Rohstoffsektor legt um 0,9 Prozent zu. Nach der jüngste Durststrecke erholen sich die Rohstoffpreise zu Wochenbeginn. Für die Aktie von Sainsbury geht es um 13,6 Prozent nach oben. Treiber ist eine Nachricht in der Sunday Times, wonach die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's erwäge - die zweitgrößte Supermarktkette Großbritanniens. Fest tendieren die Aktien von Biontech, für sie geht es auf Tradegate um 6,9 Prozent nach oben. Kurstreiber ist hier eine Kreisemeldung, derzufolge der Corona-Impfstoff von Biontech bzw. Pfizer schon bald die endgültige Zulassung in den USA durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten werde, heißt es von mit der Situation vertrauten Personen. Bislang besteht lediglich eine Notfallzulassung für Personen ab 16 Jahren, die im Dezember 2020 erteilt wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1727 +0,3% 1,2096 1,2071 -4,0% EUR/JPY 129,0870 +0,5% 132,4629 132,2888 +2,4% EUR/CHF 1,0745 +0,2% 1,0943 1,0946 -0,6% EUR/GBP 0,8576 -0,2% 0,8606 0,8602 -4,0% USD/JPY 110,0815 +0,3% 109,5195 109,5875 +6,6% GBP/USD 1,3674 +0,4% 1,4054 1,4032 +0,1% USD/CNH offshore 6,4863 -0,3% 6,4405 6,4509 -0,3% Bitcoin BTC/USD 50.335,26 +3,33% 49.676,26 50.025,50 +73,3%

Der Euro legt leicht zu, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone von einem fortgesetzt soliden Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor gezeugt haben. Aktuell steht der Euro bei 1,1727 Dollar, vor der Veröffentlichung notierte er bei etwa 1,1710. Der Dollar zeigt sich dagegen mit Abgaben, der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben zum Wochenstart in Ostasien und Australien dominiert. Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhielten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendet hatte. Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte, hieß es. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird. In Tokio stützte auch der zum Dollar leicht nachgebende Yen. Toyota Motor (+3,4%) machten Boden gut. Jefferies sieht in dem Ausverkauf der vergangenen Woche in Reaktion auf die Produktionskürzungen des Autokonzerns eine Kaufgelegenheit. Die chinesischen Börsen profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Peking und Washington, nachdem US-Präsident Joe Biden einen Karrierediplomaten zum neuen US-Botschafter in China ernannt hat. LG Chem brachen um 10,4 Prozent ein, nachdem General Motors weitere 73.000 Elektrofahrzeuge des Modells Chevrolet Bolt wegen Brandgefahr zurückgerufen hatte. Eine Tochter von LG Chem liefert die Akkus für die betroffenen Fahrzeuge.

CREDIT

Nur marginal eingeengt zeigen sich zum Wochenstart die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Dies spiegele jedoch eher die wieder gestiegene Risikofreude vom Freitag wider, heißt es. Die mit Spannung erwarteten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) hätten keine klaren Signale geliefert. Sie untermauerten eher das Bild einer anlaufenden Konjunkturabkühlung - vor allem mit Blick auf den deutschen Industrie-PMI. Allerdings stehen die wichtigen US-Daten noch aus und werden erst am Nachmittag vorgelegt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SIEMENS

hat einen Auftrag für zwei Konverterstationen für die Gleichstromverbindung Südlink erhalten. Wie die beiden Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW gemeinsam mitteilten, haben sie den Bau der Stationen mit einem Vergabevolumen von mehreren Hundert Millionen Euro an den Technologiekonzern vergeben.

VONOVIA / Dt. WOHNEN

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat das neue öffentliche Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen SE gestartet. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beginnt die Angebotsfrist am heutigen Montag und endet voraussichtlich am 20. September 2021 um 24:00 Uhr (MESZ). Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet.

APOLLO /SAINSBURY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.