Der Goldpreis kann heute wieder Fahrt aufnehmen, überspring aktuell den Bereich von 1.790 Dollar und nähert sich der Marke von 1.800 Dollar. Wenn es nach den Analysten der Commerzbank geht, dann ist das allerdings nur eine Zwischenetappe. In ihrer aktuellen Studie "Gold - zu niedrig, zu günstig" gehen sie von einem Goldpreis von 1.900 Dollar noch im laufenden Jahr aus.Die Analysten um Carsten Fritsch verweisen in ihrer Studie auf den Flash Crash von vor zwei Wochen sowie die Diskussion in den USA ...

