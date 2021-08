Die Schuhe des US-Unternehmens kommen bei den Kunden gut an. Das hat sich in Top-Zahlen und einer erhöhten Prognose niedergeschlagen. Die Aktie hat beste Chancen, ins Laufen zu kommen.Sportlich, bequem, entspannt - diese Attribute müssen Sneaker haben, um zu Lieblingsschuhen zu werden, heißt es regelmäßig in Umfragen. Und genau dieses Wohlfühlgefühl scheint Skechers mit seiner Fußbekleidung mit Blick auf die jüngsten Zahlen hervorzurufen.Der US-Schuhanbieter hat das zweite Quartal mit neuen Rekorden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...