Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Fondsratingagentur Morningstar hat den von Christian Bettinger verantworteten Rentenfonds Berenberg Credit Opportunities (ISIN LU1813574362/ WKN A2JKFV, Tranche M D) pünktlich zu seinem dritten Geburtstag mit der Höchstnote Fünf Sterne in der Kategorie "Anleihen EUR hochverzinslich" ausgezeichnet, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

