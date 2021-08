Lapp Mobility hat ein Ladegerät namens Mobility Dock entwickelt, das in Kombination mit Typ 2-Ladekabeln das Laden an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose erlaubt. Der Adapter wird erstmals auf der IAA im September vorgestellt und soll im März 2022 in den Handel kommen. Der Lapp Mobility Dock soll das Hantieren mit verschiedenen Ladekabeltypen für die jeweils verfügbaren Steckdosen überflüssig machen. ...

