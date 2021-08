Die abgelaufene Handelswoche war von hoher Volatilität bei den Edelmetallen und in der Folge auch bei den Edelmetallaktien geprägt. Der US-Dollar und der Schweizer Franken konnten im Zuge dessen zulegen, während der südafrikanische Rand vor dem Hintergrund deutlich vergrößerter Wachstumssorgen, insbesondere in China, spürbar abwertete. Gold hielt sich in der Berichtswoche knapp im Plus, während Silber, Platin und vor allem Palladium deutlich nachgaben. Im Berichtszeitraum wurden wir bei Impala Platinum ausgestoppt. Die verbleibenden Depotwerte ...

