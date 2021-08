DJ Vonovia erhöht Druck auf Deutsche-Wohnen-Aktionäre

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia erhöht in dem am Montag veröffentlichten neuen Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen den Druck auf die Aktionäre des Berliner Immobilienkonzerns, ihre Aktien anzudienen. Der aktuellen Angebotsunterlage zufolge will sich Vonovia dafür einsetzen, "dass die Deutsche Wohnen zukünftig - soweit dies rechtlich zulässig ist - keine Dividende ausschüttet und dass liquide Finanzmittel reinvestiert werden".

Zudem betonte der Bochumer DAX-Konzern, dass das nun auf dem Tisch liegende Angebot von 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie das obere Ende der Fahnenstange sei. "Eine Erhöhung des Angebotspreises ist während der Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist unwiderruflich ausgeschlossen. Ebenso ist ein drittes Angebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen ausgeschlossen", teilte die Vonovia SE mit.

Im Juli war ein um 1 Euro niedrigeres Übernahmeangebot an der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent gescheitert, 47,62 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien waren angedient worden.

Das neue Angebot hat wieder eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent, aber nun zählen die knapp 30 Prozent der Anteile an Deutsche Wohnen, die Vonovia derzeit zuzurechnen sind, dazu. Zudem hat sich Vonovia in dem neuen Business Combination Agreement Optionen auf weitere 0,93 Prozent an Deutsche Wohnen gesichert. Diese entsprechen rund 3,36 Millionen Treasury-Aktien der Deutsche Wohnen, über welche das Erreichen der Mindestannahmeschwelle gesichert werden soll, falls Vonovia am Ende der weiteren Annahmefrist die 50 Prozent nicht erreicht hat.

Die Annahmefrist für das neue Angebot läuft vom 23. August bis voraussichtlich zum 20. September, 24 Uhr (Ortszeit Frankfurt). Sie kann verlängert werden.

Vonovia plant auch in dem neuen Angebot bei Deutsche Wohnen keinen Gewinnabführungs- und/oder Beherrschungsvertrag und auch kein Squeeze-Out. Bei dem gescheiterten Angebot hatten einige Aktionäre auf einen solchen Vertrag - und gegebenenfalls eine höhere Entschädigung - spekuliert und ihre Aktien nicht angedient.

Für 2020 hatten Deutsche-Wohnen-Aktionäre eine Dividende von 1,03 Euro je Aktie bekommen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 08:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.