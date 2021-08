SAN ANTONIO, Aug. 23, 2021 (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass er als 2021 Achievers 50 Most Engaged Workplace ausgezeichnet wurde. Die jährliche Auszeichnung würdigt Top-Arbeitgeber, die besondere Führungsstärke und Innovationsfähigkeit im Bereich der Mitarbeitereinbindung zeigen.



"Die COVID-19-Pandemie hat Unternehmen und ihre Belegschaft vor eine Vielzahl von Herausforderungen gestellt. Doch in dieser beispiellosen Zeit hatten Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter besonders zu unterstützen. Unternehmen, für die die Mitarbeitererfahrung, Anerkennung und die Meinung der Mitarbeiter Priorität hatten, konnten eine höhere Produktivität, ein höheres Mitarbeiterengagement und eine stärkere Loyalität verzeichnen", so Jeff Cates, CEO und President von Achievers. "Die Gewinner der Auszeichnung für die 50 besten Arbeitgeber im Bereich Mitarbeitereinbindung verkörpern, was es bedeutet, ein Unternehmen zu sein, bei dem die Mitarbeiter an erster Stelle stehen. Sie haben bewiesen, dass Unternehmen, für die die Mitarbeitererfahrung einen hohen Stellenwert hat, besser durch schwierige Zeiten kommen."

Ein Gremium aus 15 angesehenen Juroren - Wissenschaftler aus dem Bereich Mitarbeitereinbindung, Branchenanalysten, Vordenker, Journalisten und Meinungsbildner - hat die Bewerber beurteilt. Die Gewinner wurden auf der Grundlage der Eight Elements of Employee Engagement von Achievers ausgewählt: Accountability & Performance (Verantwortung und Leistung), Belonging, Equity & Inclusion (Zugehörigkeit, Fairness und Inklusion), Culture Alignment (Identifikation mit der Unternehmenskultur), Manager Empowerment (Manager-Empowerment), Professional & Personal Growth (Berufliches und persönliches Wachstum) Purpose & Leadership (Klare Zielsetzung und Leadership), Recognition & Rewards (Anerkennung und Prämien) und Wellbeing (Wohlbefinden).

"Rackspace Technology freut sich sehr über die Auszeichnung Achievers 50 Most Engaged Workplace. Wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsumfeld zu fördern, in dem Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entwickeln und ausbauen, sich in ihrer Karriere weiterentwickeln und sich wertgeschätzt fühlen - für ihr Fachwissen, ihre innovativen Ideen und unseren gemeinsamen Ansatz bei der Lösung von Kundenproblemen", so Holly Windham Executive Vice President, Chief Legal and People Officer, Rackspace Technology. "Achievers hilft uns, unsere Mitarbeiter durch Anerkennung zu stärken und damit die Grundwerte hochzuhalten, die unsere Fanatical Experience für unsere Kunden definieren: Spitzenleistung, Kundenorientierung, Know-how, Agilität und Empathie."

