Marktschorgast / Düsseldorf (ots) - FRANKIA steht für einzigartige Premiumreisemobile und Campervans. Entsprechend der vielfältigen Bedürfnisse der Kunden, baut FRANKIA seine Kompetenz auf Mercedes-Benz und Fiat jetzt weiter aus. Alle Neuheiten von FRANKIA und der gesamten Groupe Pilote können Besucher des Caravan Salon Düsseldorf vom 28. August bis 5. September 2021 in Messehalle 17 entdecken.Alle Details zu Ihrem Messebesuch bei FRANKIA sowie zu allen Neuheiten finden Sie hier (https://www.frankia.com/caravan-salon-2021?utm_source=presseportal.de&utm_medium=presse&utm_campaign=Presseportal%20Caravan%20Salon%202021&utm_content=Link%20Landingpage%20Caravan%20Salon%202021).Neuheiten auf Mercedes-Benz: FRANKIA PLATIN FINAL SIXFRANKIA feiert die letzten 6-Zylinder-Motoren im Sprinter von Mercedes-Benz. Die exklusive Sonderedition FRANKIA PLATIN FINAL SIX setzt neben der 190-PS-Motorisierung auf Autarkie und noch mehr Luxus in Serie. Auch in Sachen Stil geht der 8-m-Liner mit einem neuen Design besondere Wege.Alles neu: FRANKIA NEO BD und Edition BLACK LINEMit dem FRANKIA NEO BD gibt es jetzt das Raumwunder neben dem Grundriss NEO GDK auch mit Querbett im Heck. Die neue Edition FRANKIA NEO BLACK LINE fällt auf: Optisch durch ein besonderes Design und in Sachen Komfort mit vielen Extras, die es zusätzlich gibt. Jetzt in zwei Grundrissen mit 3,5 oder 4,5 t.Neuheit von FRANKIA auf Fiat Ducato: FRANKIA TITAN NextMit dem FRANKIA TITAN Next macht FRANKIA einen weiteren Schritt hin zu maximaler Autarkie. Der Einsatz neuer Technologien wie des Thetford iNDUS Sanitärsystems, das Reisende bis zu sieben Tage unabhängig macht, ein exklusives Technik-Paket, Loft-Feeling im Innenraum und eine umfangreiche "On-Top-Serienausstattung" machen das möglich.Yucon by FRANKIA auf Mercedes-Benz und jetzt auch auf Fiat-BasisUm auf die Bedürfnisse von Campern gezielter einzugehen, setzt FRANKIA auf eine noch größere Vielfalt: Denn die Microliner gibt es - neben Yucon 6.0, Yucon 7.0 und Yucon 7.0 Lounge - auf Mercedes-Benz-Basis mit einem weiteren Grundriss auf 6 m Länge inklusive Querbett. Außerdem gibt es die Microliner jetzt in vier neuen Grundrissen auf Fiat-Basis.Weitere Pressebilder, Grundrisse und technische Daten: www.frankia.com/pressePressekontakt:Frankia-GP GmbH | Konstantin Döhler | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail: info@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5000844