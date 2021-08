Köln (ots) - Wer regiert in Zukunft unser Land? Der Bundestagswahlkampf befindet sich in der entscheidenden Phase. Dazu bringt RTL Wählerinnen und Wähler jeweils direkt mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) zusammen. An einem Tisch sitzend stellen die Gäste ihre ganz persönlichen Fragen und diskutieren die Themen, die das Land bewegen. Die von Peter Kloeppel moderierte Reihe startet, wie bereits angekündigt, am Dienstag, 24. August um 22:35 Uhr mit "Am Tisch mit Annalena Baerbock: Zuschauer fragen - Die Kanzlerkandidatin antwortet". Die Diskussionsrunde mit Armin Laschet wird am Sonntag, 19. September um 19:05 Uhr ausgestrahlt. Olaf Scholz nimmt am Montag, 20. September um 22:35 Uhr am Tisch mit den Wählerinnen und Wählern Platz.Was beschäftigt die Menschen vor der Bundestagswahl? Welche Erwartungen haben sie an die Politik? In den "Am Tisch mit ..."-Sendungen hat eine kleine Gruppe von Wählerinnen und Wählern mit unterschiedlichen Hintergründen die Gelegenheit, ihre konkreten Fragen, Wünsche und Forderungen direkt an Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz zu richten. Dabei bringen sie ihre eigenen Lebensgeschichten mit und geben der Gesellschaft eine Stimme.Die Reihe "Am Tisch mit ..." ist Teil der umfangreichen Berichterstattung von RTL zur Bundestagswahl. Am kommenden Sonntag, 29. August um 20:10 Uhr stellen sich Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz beim RTL/ntv Wahl-Triell im direkten Schlagabtausch den Fragen von Pinar Atalay und Peter Kloeppel.Pressekontakt:Michelle WilboisRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74105michelle.wilbois@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5000842