Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz positiver Impulse von den US-Börsen am Freitag haben die globalen Finanzmärkte in der vergangenen Woche eher den "Risk-Off-Modus" bevorzugt, so die Analysten der Nord LB.Die weiterhin verhaltene Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten habe die Rekordjagd bei DAX & Co. zumindest zunächst einmal beendet. In diesem Umfeld würden die Renditen von deutschen Bundesanleihen natürlich nicht steigen. In der Tat habe sich die Verzinsung von Staatspapieren mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren in der vergangenen Woche im Bereich von -0,40% bis -0,50% stabilisiert und pendele nun eher an der unteren Grenze dieses Bandes. ...

