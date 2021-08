Der Wiener Aktienmarkt hat sich am frühen Montagnachmittag mit Aufschlägen präsentiert. Nachdem am Vormittag sich weiterhin in der Wachstumszone befindende Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Fokus gestanden hatten, dürfte in der zweiten Tageshälfte die Eröffnung an den US-Börsen Beachtung finden. Zuletzt deutete sich in Übersee eine positive Eröffnung an.Kurz nach 14 Uhr notierte der heimische ...

