Im Grunde ist GROW GENERATION eine Art Gartenfachmarkt für einen Bereich, in den sich HOME DEPOT und andere nicht gerade hineindrängen: Gerät und Material für innenliegende Cannabisplantagen. "GRWG" macht unbeirrt weiter beim angekündigten Aufkauf kleinerer Anbieter, die in eine Kette integriert werden: Die Marktmacht wächst. Es wird aber nicht jeder eine eigene Plantage eröffnen, daher ist das weitere Wachstumspotenzial nach dem langen expansiven Marsch begrenzt. Und eines Tages folgt doch ein Markteintritt etablierter Baumarktbetreiber? Im besten Fall dann per Aufkauf eines gut eingeführten, US-weit ausgerollten Filialnetzes unter Der Marke GROWGENERATION.



Aktuell hat GRWG die sprichwörtliche Halbierung ausgehend vom Spitzenkurs (um 65 $ im Februar) abgeliefert. Und ist noch etwas weiter südwärts gelaufen. Die News vom jüngsten Zukauf (Hosagtech Hydroponics) kann das Signal für eine zeitweilige Erholung sein, bevor noch die tiefen 20er (Dollar) zu erwarten sind.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de