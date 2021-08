Mitten im neuen Aufschwung diverser Kryptowährungen wird PALANTIR als ein Halter von Bitcoin genannt. Der Spezialist für Software zur Analyse großer Datenmengen verschafft sich Rücklagen in Form von Bitcoin (aber auch Gold).



Zur Begründung wies der Softwarespezialist darauf hin, man wolle sich mit alternativen Bilanzpositionen gegen "schwarze Schwäne", also sehr seltene Krisenphänomene, absichern. Als Aussage eines bestens vernetzten Datenspezialisten hat dies Gewicht als Beitrag zur Stützung der Kryptos.



PALANTIR TECHNOLOGIES wurde in der Bernecker Daily von heute thematisiert.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



