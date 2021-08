Eigentlich stand der DAX in den letzten Tagen gar nicht so schlecht da, doch das Bild hat sich scheinbar gewandelt: das Bild ist wieder offen, die Bullen haben an Überzeugung eingebüßt. Klingt unangenehm, bietet aber eine Chance für einen nächsten Trade, der spannenderweise sogar eine ziemlich schnelle Anschlussbewegung bringen dürfte. Wie wir mit der Situation umgehen und wo unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken liegen, wollen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vorstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...