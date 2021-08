Nachdem er 2019 mit dem SPAC-Deal von Virgin Galactic quasi den Startschuss für den Hype um Mantelgesellschaften gegeben hatte, strebt nun das zweite Weltraum-Unternehmen von Richard Branson via SPAC an die Börse. Virgin Orbit gab am Montag bekannt, mit NextGen Acquisition fusionieren und so an die Nasdaq kommen zu wollen.Das Unternehmen schießt kleine Satelliten in die Umlaufbahnen. Anders als herkömmliche Raketen, werden diese allerdings nicht von Startrampen am Boden abgefeuert, sondern von einer ...

