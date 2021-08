Patrick DeWayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen, denn beim CMA Ranking liegt die Porsche Mutter, dann einer Vielzahl von Innovationen und Weltneuheiten auf Platz 1 vor Daimler und Tesla. Bei den Verkäufen steht die Aktie des Bayer Konzern im Fokus nachdem einer Aufspaltung in Pharma- und Agrargeschäft eine Absage erteilt wurde durch den Vorstand, geht es um eine Kooperation mit Pindoudou in China. Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv