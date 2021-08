Original-Research: GK Software SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu GK Software SE



Unternehmen: GK Software SE

ISIN: DE0007571424



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.08.2021

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Vorläufige Q2-Zahlen: Umsatz wie erwartet, operatives Ergebnis durch Lizenzverkauf deutlich über unseren Prognosen



GK Software hat jüngst vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht, die umsatzseitig in Schlagdistanz zu unserer Erwartung liegen, auf Ergebnisebene jedoch positiv überraschen.



[Tabelle]



Anhaltend hohe Dynamik in der Topline: Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 24,9% yoy auf 33,9 Mio. Euro (MONe: 34,5 Mio. Euro). Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere der erstmalige Umsatzbeitrag der Deutschen Fiskal (MONe: 2,4 Mio. Euro) sowie die anhaltende Gewinnung von CLOUD4RETAIL-Kunden. Besonders erfreulich war der Lizenzverkauf an einen internationalen Einzelhändler (MONe: 2,0 Mio. Euro Lizenzerlös).

Deutlich überproportionaler Ergebnisanstieg: Das um den Einmalertrag aus dem AWEK-Teilverkauf (2,8 Mio. Euro; MONe: 3,0 Mio. Euro) adjustierte EBIT von 5,8 Mio. Euro (Vj. 0,9 Mio. Euro; +554,1% yoy) verdeutlicht abermals das Skalierungspotenzial GKs. Damit lag die EBIT-Marge im abgelaufenen Quartal mit 17,2% bereits über der mittel- und langfristigen Zielmarke von 15%. Der erzielte Lizenzerlös erfordert in der nun anstehenden ein- bis zweijährigen Implementierungsphase jedoch eine entsprechende Aufstockung der Mitarbeiterzahl, weshalb sich die Profitabilität entsprechend normalisieren sollte. Dennoch erhöhen wir unsere Erwartung für die bereinigte EBIT-Marge 2021 von 12,7% auf 14,1%.



Gewinnung eines Mineralölkonzerns verdeutlicht weitere Wachstumschancen: Obwohl die Tankstellenlösung GK Drive zunächst für Bestandskunden konzipiert wurde, gab GK nun bekannt, mit einem europäischen Tankstellenbetreiber eine Vereinbarung über Entwicklungsleistungen geschlossen zu haben. Daran könnte sich u.E. bei erfolgreicher Durchführung ein Lizenzprojekt anschließen. Auch die Gastronomielösung GK Hospitality könnte mittel- und langfristig bei reinen Branchenplayern installiert werden, wodurch sich das Absatzpotenzial erhöht und die Kundenbasis sukzessive diversifiziert wird.



Prognosen bestätigt: GK bekräftigte sowohl die Mittelfristguidance für 2023 (Umsatz 160 bis 175 Mio. Euro; EBIT-Marge 15%) als auch die Prognose für 2021, die einen 'leichten Umsatzanstieg' avisiert. Insbesondere letztere scheint uns angesichts eines Erlöswachstums von 14,6% yoy in H1 zu konservativ (MONe FY21: +17,0% yoy auf 137,5 Mio. Euro).

Fazit: Die erfreulichen Q2-Zahlen untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case. Nach Anpassung der Prognosen sowie Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 200,00 Euro.







