China-Aktien stehen in diesen Tagen unter Druck. Der LSF Solar & Sustainable Energy Fund befasst sich in der heutigen Aussendung an seine Investoren mit den an der Börse in New York gehandelten ADRs von Werten wie Daqo, Canadian Solar und Jinko Solar.Der Grund für die skeptischere Betrachtung dieser Werte sei ihr weiterhin ungeklärter juristisch-regulativer Status. Der Fonds erklärt: "Als Offshore Entitäten haben diese Holding Companies als die wirtschaftlich Begünstigten zwar den Anspruch auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...