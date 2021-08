DJ US-Wirtschaftstätigkeit verliert an Schwung

Von Xavier Fontdegloria

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat im August Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt, insbesondere im Dienstleistungssektor, da die Zunahme von Covid-19-Fällen aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante belastet.

Wie aus Daten von IHS Markit vom Montag hervorgeht, sank der US-Gesamtproduktionsindex von 59,9 im Juli auf 55,4 im August und damit auf ein Achtmonatstief.

Der Indikator deutet darauf hin, dass die Tätigkeit des privaten Sektors in den USA immer noch expandiert, allerdings in geringerem Maße als in den Vormonaten. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass die Delta-Variante des Coronavirus allmählich negative Auswirkungen auf die Aktivität hat, ebenso wie Kapazitätsdruck und Materialknappheit. Der Index basiert auf Daten aus den PMI-Erhebungen des Unternehmens für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor.

Im August verlangsamte sich das Wachstum sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe, was mit der Einschätzung vieler Wirtschaftsexperten übereinstimmt, dass die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte.

Der von IHS Markit ermittelte Index für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor sank im August auf 55,2 (Juli: 59,9) und damit auf ein Achtmonatstief und auch unter die Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 59,4.

Die Verlangsamung des Wachstums im Dienstleistungssektor wurde dem Bericht zufolge häufig mit Arbeitskräftemangel, der Ausbreitung der Delta-Variante und einigen Unterbrechungen in der Lieferkette in Verbindung gebracht.

Der IHS Markit Flash PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im August auf 61,2 von 63,4 im Juli und damit auf ein Viermonatstief. Volkswirte hatten einen Wert von 63,1 erwartet.

Die Hersteller von Gütern waren weiterhin mit weit verbreiteten Materialengpässen und Kapazitätsengpässen konfrontiert, die das Produktionswachstum einschränkten, hieß es.

