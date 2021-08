Es ist zuletzt ruhig geworden um Siemens Energy. Seit der massiven Gewinnwarnung der Tochter Siemens Gamesa, die auch beim DAX-Konzern für eine niedrigere Prognose gesorgt hat, kommt die Aktie nicht mehr richtig in Fahrt. Nun sorgt Aufsichtsratschef und Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser mit Insiderkäufen für Aufsehen, doch es gibt auch neue Probleme im Konzern.Zahlreiche Beschäftigte von Siemens Energy haben in Berlin gegen den drohenden Stellenabbau im Gasturbinenwerk des Unternehmens in der Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...