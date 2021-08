Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) wird die Quartalsdividende ab Oktober 2021 um 12 Prozent auf 0,56 US-Dollar (zuvor 0,50 US-Dollar) je Aktie erhöhen. Nach Firmenangaben ist dies die 16. jährliche Erhöhung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet kommen damit künftig 2,24 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 137,28 US-Dollar (Stand: 23. August 2021) ...

