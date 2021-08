Der Krypto-Markt präsentiert sich zum Wochenstart weiter stark bullish. Alle der Top fünf Coins notieren am heutigen Montag im Plus. Zudem hat die Marktkapitalisierung aller Krypto-Währungen eine wichtige Marke geknackt. Besonders interessant ist die Lage bei Ethereum, hier wird es die nächsten Tage richtig spannend.Der Krypto-Markt ist weiter im Rallye-Modus und so wurde zum Wochenstart die wichtige Marke von zwei Billionen Dollar an Marktkapitalisierung für alle Krypto-Währungen erneut überschritten. ...

