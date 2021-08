Die Apple-Aktie hat mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche starten können. Noch letzte Woche sind die Anteilscheine des iPhone-Riesen nach einem charttechnischen Fehlausbruch auf Talfahrt gegangen. Doch der Titel konnte erfolgreich das Ruder herumreißen und nährt sich erneut dem Rekordhoch.Die Apple-Aktie hat eine bullishe Wimpelformation nach oben aufgelöst. Diese ging vom steilen Höhenflug zwischen Anfang Juni und Mitte Juli sowie der darauffolgenden Verschnaufpause in Form eines Dreiecks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...