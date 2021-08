Gut acht Monate nach der Notfallgenehmigung hat der Covid-19-Impstoff von BioNTech und Pfizer in den USA nun auch als erstes Vakzin die vollständige Zulassung erhalten. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gab dafür am Montag grünes Licht. Bislang wurde das Mittel im Rahmen einer Notfallzulassung verimpft. In der Europäischen Union hat es...

