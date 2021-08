Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Nachdem am Vormittag sich weiterhin in der Wachstumszone befindende Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone Rückenwind gebracht hatten, stützte eine positive Eröffnung an der Wall Street die Stimmung im Späthandel.Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,91 Prozent höher bei 3.587,97 Punkten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,84 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...