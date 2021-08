(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.08.2021 - Technologiewerte bewegen sich am Montag nach oben. Unter anderem können Papiere von Aixtron und SMA Solar kräftig zulegen. An der Wall Street klettern die Papiere von Tesla und Nvidia deutlich. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 15.840 Punkte, gestützt von Adidas, Delivery Hero und Heidelberg Cement. Auf der anderen Seite stehen Vonovia, Merck und Deutsche ...

