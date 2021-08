SGL Carbon - Die Aktie ist im Turnaround-Modus - Pullback als Einstiegs-Chance?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: SGL ISIN: DE0007235301



Rückblick: Die SGL Carbon ist ein deutsches Unternehmen, das als einer der weltweit größten Hersteller von Carbon, Graphit und Verbundmaterialien für Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen gilt. Die Carbon- und Graphitprodukte werden in der Aluminium- und Automobilindustrie, in chemischen Betrieben, der Solartechnik und Stahlindustrie und der Luft- und Raumfahrt benötigt. Nach einer Seitwärtsphase ist die Aktie mit ausgeprägten Trend-Korrektur-Mustern nach oben gelaufen. Pullbacks zum EMA-50 boten sich in der Vergangenheit als gute Einstiegsgelegenheiten an.

Meinung: SGL ist im Turnaround-Modus. CEO Torsten Derr ist dabei, die Kostenbasis zu senken, den Vertrieb auf bessere Margen zu trimmen und die Segmente neu auszurichten. Aktuell sehen wir bei der Aktie abermals einen Rücksetzer zum 50er EMA. Wenn es die Bullen ernst meinen und wir Kurse über 9 EUR bekommen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 23.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 8.93 EUR



Setup: Kurse über 9 EUR könnten eine attraktive Möglichkeit zur Eröffnung einer Long-Position darstellen. Zur Absicherung würde sich der letzte Tiefpunkt unter dem EMA-50 eignen.

