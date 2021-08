DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.176,42 +0,70% +17,56% Stoxx50 3.635,27 +0,48% +16,95% DAX 15.852,79 +0,28% +15,56% FTSE 7.109,02 +0,30% +9,71% CAC 6.683,10 +0,86% +20,39% DJIA 35.395,18 +0,78% +15,65% S&P-500 4.486,26 +1,00% +19,44% Nasdaq-Comp. 14.930,30 +1,47% +15,84% Nasdaq-100 15.309,96 +1,44% +18,79% Nikkei-225 27.494,24 +1,78% +0,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,92 -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,88 62,14 +4,4% 2,74 +35,1% Brent/ICE 68,79 65,18 +5,5% 3,61 +35,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,49 1.781,07 +1,3% +23,42 -4,9% Silber (Spot) 23,65 23,02 +2,7% +0,63 -10,4% Platin (Spot) 1.023,50 996,18 +2,7% +27,33 -4,4% Kupfer-Future 4,24 4,14 +2,5% +0,11 +20,3%

Mit einem kräftigen Plus zeigen sich die Ölpreise und holen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Hier stütze der schwache Dollar, heißt es. Teilnehmer sprechen aber vor allem von einer Erholungsbewegung - Brent hat seit Monatsbeginn rund 11 Prozent verloren, bei WTI sind es 13 Prozent. Übergeordnet belastet weiter die Sorge, dass eine Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Nachfrage belasten wird. Der Goldpreis steigt mit dem fallenden Dollar und übersteigt die 1.800-Dollar-Marke. Auch die etwas geschwundene Wahrscheinlichkeit eines baldigen Taperings stützt das Edelmetall.

FINANZMARKT USA

Fester tendiert die Wall Street am Montag und setzt damit die positive Entwicklung vom Freitag fort. Der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite haben neuerliche Rekordhochs erreicht. Die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, jeweils für August, waren ganz nach dem Geschmack der Börsianer. Einerseits lagen sie mit Werten deutlich über 50 klar im Expansionsbereich, andererseits kamen sie unter den Prognosen herein und verminderten so die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik. Übergeordnet sind die Blicke auf das diese Woche beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Hier wird vor allem auf Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell geschaut, ob er einen Beginn des Tapering ankündigt. Der Präsident der Fed von Dallas, Rob Kaplan, hatte am Freitag erklärt, dass er seine Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken könnte, wenn es so aussieht, als würde die Ausbreitung der Delta-Variante das Wirtschaftswachstum bremsen. Dies hatte zum Wochenausklang die Wall Street gestützt. Für den Energiesektor geht es mit den festen Ölpreisen kräftig nach oben. Die Aktien von Biontech und Pfizer verzeichnen deutliche Gewinne. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff von Biontech bzw. Pfizer jetzt endgültig in den USA zugelassen. Im Fahrwasser steigen auch Moderna. Pfizer erwirbt zudem die restlichen Aktien von Trillium Therapeutics, die der Pharmakonzern noch nicht besaß. Pfizer zahlt hierfür 18,50 Dollar pro Aktie in bar. Trillium-Aktien hatten am Freitag an der Nasdaq bei 6,09 US-Dollar geschlossen. Daraus ergibt sich eine Bewertung von 2,6 Milliarden Dollar. Die Trillium-Aktie schießt um 188 Prozent auf 17,55 Dollar nach oben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Keine großen Überraschungen haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Frankreich geliefert. Für die Marktstrategen der Helaba belegen sie, dass die Stimmungslage in den Unternehmen den Höhepunkt überschritten haben dürfte. Auch Einkaufsmanager-Indizes aus den USA sprachen dafür, dass die besten Zeiten hinter der US-Wirtschaft liegen. In Blick steht nun das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im weiteren Wochenverlauf. Die Finanzmärkte interessiert vor allem, ob US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine Kürzung der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Nach dem jüngsten Abgabedruck ging es für Öl- und Gaswerte um 2,1 Prozent nach oben. Der Rohstoffsektor legte um 1,5 Prozent zu. Nach der jüngsten Durststrecke erholten sich die Rohstoffpreise zu Wochenbeginn. Für die Aktie von Sainsbury ging es 15,4 Prozent aufwärts. Treiber war eine Nachricht in der Sunday Times, wonach die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's erwäge - die zweitgrößte Supermarktkette Großbritanniens. Die Analysten von Shore sehen eine Verbindung zum Übernahmekampf um Morrison, bei dem auch Apollo Interesse nachgesagt wird. Tesco (+2%), die Nummer eins unter den britischen Einzelhändlern, sei dagegen wohl zu groß für eine Übernahme durch einen Finanzinvestor. Unter den Nebenwerten gewannen Francotyp-Postalia 2,9 Prozent. "Das zweite Quartal scheint extrem gut gelaufen zu sein", so ein Aktienhändler zur Anhebung des Ausblicks für 2021.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1737 +0,3% 1,1715 1,1681 -3,9% EUR/JPY 128,88 +0,4% 128,82 128,28 +2,2% EUR/CHF 1,0722 -0,0% 1,0740 1,0723 -0,8% EUR/GBP 0,8553 -0,4% 0,8575 0,8576 -4,2% USD/JPY 109,81 +0,1% 109,96 109,82 +6,3% GBP/USD 1,3723 +0,8% 1,3662 1,3620 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4816 -0,3% 6,4976 6,5055 -0,3% Bitcoin BTC/USD 49.573,01 +1,8% 50.202,51 48.397,26 +70,6%

Der Euro legt zu, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone von einem fortgesetzt soliden Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor gezeugt haben. Aktuell steht der Euro bei 1,1737 Dollar, vor der Veröffentlichung lag er bei 1,1710. Der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben zum Wochenstart in Ostasien und Australien dominiert. Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhielten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendet hatte. Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte, hieß es. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird. In Tokio stützte auch der zum Dollar leicht nachgebende Yen. Toyota Motor (+3,4%) machten Boden gut. Jefferies sieht in dem Ausverkauf der vergangenen Woche in Reaktion auf die Produktionskürzungen des Autokonzerns eine Kaufgelegenheit. Die chinesischen Börsen profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen Peking und Washington, nachdem US-Präsident Joe Biden einen Karrierediplomaten zum neuen US-Botschafter in China ernannt hat. LG Chem brachen um 10,4 Prozent ein, nachdem General Motors weitere 73.000 Elektrofahrzeuge des Modells Chevrolet Bolt wegen Brandgefahr zurückgerufen hatte. Eine Tochter von LG Chem liefert die Akkus für die betroffenen Fahrzeuge.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE ordnet Erneuerbaren-Energien-Geschäft neu

RWE will im Segment Erneuerbare Energien das Wachstum beschleunigen und stellt den Bereich neu auf. Im Bereich Windenergie sollen das Offshore- und das Onshore-Wind/PV-Geschäft künftig in separaten Bereichen geführt werden. Sven Utermöhlen soll künftig den Bereich Offshore Wind leiten. Silvia Ortin Rios soll die Verantwortung für Onshore Wind/PV übernehmen.

Vonovia erhöht Druck auf Deutsche-Wohnen-Aktionäre

Vonovia erhöht in dem am Montag veröffentlichten neuen Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen den Druck auf die Aktionäre des Berliner Immobilienkonzerns, ihre Aktien anzudienen. Der aktuellen Angebotsunterlage zufolge will sich Vonovia dafür einsetzen, "dass die Deutsche Wohnen zukünftig - soweit dies rechtlich zulässig ist - keine Dividende ausschüttet und dass liquide Finanzmittel reinvestiert werden".

Keine Annäherung zwischen Bahn und GDL erkennbar

Im Tarifstreit haben Deutsche Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gegenseitige Vorwürfe erhoben. Die Bahn forderte die GDL erneut zu Verhandlungen auf, GDL-Chef Claus Weselsky lehnte dies aber umgehend ab.

Modefirma Orsay erhält Corona-Hilfe

Die Modefirma Orsay aus dem baden-württembergischen Willstätt erhält einen staatlichen Unterstützungskredit über 33 Millionen Euro. Das Geld kommt vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung. Das geht aus einer Liste des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Zuerst hatte die Wirtschaftswoche darüber berichtet. Das Unternehmen ließ eine Anfrage des Magazins dazu unbeantwortet.

FDA lässt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer vollständig zu

