"Aktieninvestoren sind wieder vorsichtiger und anspruchsvoller geworden. Nur gute Aussichten reichen ihnen jetzt nicht mehr," sagt Max Anderl, Head of Concentrated Alpha Equity bei UBS Asset Management. Laut dem Aktienexperten sind allerdings die Inflationsbedenken übertrieben und auch ein neuer Rohstoff-Superzyklus ist nicht zu erwarten. "In der zweiten Jahreshälfte werden die globalen Aktienmärkte weiterhin durch Anreize aus Konjunkturprogrammen und Geldpolitik angetrieben. Diese antreibende Wirkung ist zwar weiterhin stark, verliert aber an Tempo. Es ist offensichtlich, dass der Stimulierungseffekt auf bestimmte Anlageklassen allmählich nachlässt. Wir erwarten eine gewisse kurzfristige Volatilität, da der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...