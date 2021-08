Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fans des weltberühmten Action-Rollenspiels erhalten zum Launch des Spiels exklusive Geschenke, wenn sie über die AppGallery spielenAppGallery-Spieler können sich jetzt in der Shadow Fight Arena in den Kampf stürzen: Der neueste Teil der Shadow Fight-Serie von Nekki ist jetzt zusätzlich zu Shadow Fight Arena 2 und 3 in der AppGallery verfügbar.Shadow Fight Arena ist berühmt für seine realistische 3D-Grafik und das Kampferlebnis auf Konsolenebene und lädt die Spieler dazu ein, das geheimnisvolle Ninja-Reich zu erkunden und Teams mit drei Spielern zusammenzustellen, um in Multiplayer-Schlachten zu kämpfen.Wer Shadow Fight Arena über die AppGallery spielt, kann exklusiven Zugang zu einer der seltensten Figuren des Spiels beanspruchen - dem gewaltigen "Monkey King", der ihnen sofort einen Vorsprung verschafft. Der Monkey King hat einen Gesamtwert von 100 USD und ist unter den Shadow Fight Arena-Fans für seine beeindruckenden Angriffsbewegungen bekannt."Die Shadow Fight-Serie erfreut sich bislang großer Beliebtheit, und wir freuen uns darauf, dass AppGallery-Nutzer weltweit sich dank unserem neuesten Angebot in Partnerschaft mit Huawei nun ins Kampfgetümmel stürzen können", erklärte Nikita Korzhavin, Leiter für Business Development bei Nekki.Huawei bietet Technologie-Support für PartnerDa es sich um einen der am schnellsten wachsenden App-Marketplaces weltweit handelt, können Entwickler die HMS Core-Funktionen von Huawei im Vorfeld des App-Starts nutzen. Shadow Fight Arena zeigt, wie ein Spiel seine Benutzererfahrung über das Standard-Gameplay hinaus verbessern kann, indem es mit dem IAP-Kit von Huawei integriert wird, um ein nahtloses Zahlungserlebnis im Spiel zu bieten."Die Zusammenarbeit mit Huawei hat sich wirklich gelohnt", so Nikita Korzhavin, Leiter für Business Development bei Nekki. "Mit der erfolgreichen Integration der HMS Core-Kits von Huawei können wir qualitativ hochwertigere Grafiken bereitstellen, die die komplexe Landschaft im Spiel zum Leben erwecken."Shadow Fight Arena hat bisher großen Erfolg. Shadow Fight Arena wurde bei den DevGAMM Awards als bestes Handyspiel des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist als Finalist für die beste Audio-/Videoleistung bei den Mobile Games Awards (https://www.mobilegamesawards.com/the-winners-of-2021/) 2021 von Pocket Gamer und als Finalist für das Game of the Year (https://www.mobilegamesawards.com/the-finalists-for-2021/) 2021 von Pocket Gamer aufgestellt.Shadow Fight Arena kann jetzt auf AppGallery (https://appgallery.huawei.com/#/app/C104515649) heruntergeladen werden.Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 der App-MarketplacesUnsere Vision ist es, mit AppGallery eine offene, innovative App-Vertriebsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien und ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 540 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar.Informationen zu NekkiNekki ist ein in Zypern ansässiger Spieleentwickler mit den beliebten Titeln Shadow Fight, Vector und 11x11. Shadow Fight Arena von Nekki war Finalist sowohl für die beste Audio-/Videoleistung bei den Mobile Games Awards (https://www.mobilegamesawards.com/the-winners-of-2021/) 2021 von Pocket Gamer als auch für das Game of the Year (https://www.mobilegamesawards.com/the-finalists-for-2021/) 2021 von Pocket Gamer. Das von Nekki entwickelte Tool Cascadeur war zudem Finalist für den Best Tools Provider, der in den Mobile Games Awards 2020 (https://www.mobilegamesawards.com/winners-2020/) von Pocket Gamer jedes Unternehmen würdigt, das Tools für Entwickler bereitstellt, um Spiele für mobile Plattformen zu erstellen. Weiteres erfahren Sie auf https://nekki.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599504/image_1.jpgPressekontakt:Reina Liliyun60@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/5001054