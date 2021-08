KP Sanghvi, der globale Lizenznehmer von Serena Williams Jewelry, gibt erfreut die internationale Expansion seiner Serena Williams Jewelry Collection bekannt. Nach ihrer Einführung in den USA in diesem Monat wird die Marke nun neue globale Möglichkeiten in weiteren Märkten ausloten.

Serena Williams wears Serena Williams Jewelry Unstoppable (Photo: Business Wire)

Gautam Begani, Chief Operating Officer bei KP Sanghvi Jewelry, erklärt: "Es ist für uns eine große Freude, mit Serena Williams zusammenzuarbeiten und ihre inspirierende neue elegante Schmuckkollektion zu erleben, die ihr hervorragendes und spielerisches Stilgefühl widerspiegeln. Wir sind hochzufrieden mit unserem neuen Einzelhandelsvertrieb mit einem der größten Spezialjuweliere in den USA. Unser nächster bedeutender Schritt wird sein, die Diamantdesigns von Serena ihrer breiteren Fangemeinde weltweit zugänglich zu machen."

Serena Williams kommentiert: "Ich liebe es, mich selbst durch Mode zum Ausdruck zu bringen. Bei meiner Diamantenkollektion handelt es sich um eine wunderschöne Hommage auf die starken Frauen in meinem Leben und rund um den Globus. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, durch meine Designs Menschen dazu inspirieren zu können, sich selbst zu lieben, an sich zu glauben und ein wenig Glitzer und Freude in besonderen Momente zu erleben."

Die SWJ Collection konzentriert sich auf drei wesentliche Gestaltungsthemen:

Unstoppable: inspirierende Strenge und Belastbarkeit. Diese Kollektion reflektiert den positiven Ausblick von Serena auf ihr Leben, ihre Entschlossenheit und die unaufhaltsame Widerstandsfähigkeit, die sie verkörpert.

Believe, Be Great Selbstbehauptung und individuelle Ausdrucksmöglichkeit. Ein Spiegelbild der Persönlichkeit von Serena Williams und die Bedeutung des Glaubens an sich selbst, um ihre Ziele durch aufmunternde Worte wie "Königin", "großartig", "inspirierend" und "geliebt" zu erreichen.

By My Sidegewidmet den Müttern, Töchtern, Tanten und Großmüttern und den Lieben, an die wir denken ... inspiriert von Serena und ihrer Tochter.

Serena Williams Jewelry umfasst mehr als 60 glitzernde Ringe, Halsketten, Ohrringe und Armbandgarnituren in Gold und Sterlingsilber, akzentuiert durch Brillanten und natürliche Diamanten. Die Preise reichen von 99 bis 999 US-Dollar, abhängig von der Art des Metalls und Karatgewichts.

Erleben Sie die neue Kollektion auf www.serenawilliamsjewelry.com und erfahren Sie mehr unter https://www.jckonline.com/editorial-article/zales-serena-williams-jewelry/

ÜBER K.P. SANGHVI UND SERENA WILLIAMS JEWELRY

Gemäß persönlicher Gestaltungsrichtlinien und unter Beaufsichtigung von Serena Williams werden alle Serena Williams-Schmuckstücke von KP Sanghvi, einer der größten vertikal integrierten Diamanthandelsfirmen weltweit, meisterhaft von Hand gefertigt. Als globaler Lizenznehmer der Marke SWJ und mit einer mehr als 50-jährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Diamantenmarken rund um den Globus gehören bei der Sanghvi Familie die soziale Verantwortung neben Integrität und hochwertiger Verarbeitung zu den bedeutendsten Unternehmenswerten.

